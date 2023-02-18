Российские бойцы ВДВ уничтожили украинского снайпера-женщину в боях на территории Луганской Народной респубилки.

Военкоры издания "РИА Новости" пообщались с командиром российского взвода ВДВ в зоне спецоперации на территории ЛНР, который утверждает, что разведчики РФ засекли работу украинской снайперской пары, подавив её деятельность ответным огнём по приказу командования.

По данным опрошенного, когда российские солдаты ВДВ зашли на позиции, откуда снайперы Украины вели огонь, оказалось, что одним из стрелков была женщина 35 лет.