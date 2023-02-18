МВД Беларуси: под Минском задержаны 94 мигранта, прибывших из России

В белорусском МВД сообщили о задержании группы нелегальных мигрантов недалеко от Минска.

18 февраля Министерство внутренних дел Беларуси опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило, что правоохранители выявили и задержали группу из 94 нелегальных мигрантов под Минском, которые прибыли в белорусское государство с территории России.

Известно, что ранее задержанные прибывали в Россию из Йемена, Сирии, Пакистана, Афганистана, Алжира, Ирака, Египта и Марокко, намереваясь в дальнейшем попасть на территорию западноевропейских государств для получения официального статуса беженца, позволяющего законно жить в Европе.