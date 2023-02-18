Минобороны РФ: войска России освободили Гряниковку в Харьковской области

Российские военные установили контроль над Гряниковкой в Харьковской области Украины.

Днём субботы пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что западная группировка российских участников спецоперации в Украине произвела успешное наступление в Харьковской области, в результате чего был освобождён город Гряниковка.

Накануне основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что для полного окружения Артемовска в Донецкой Народной республике российским военным необходимы поставки боеприпасов. При этом Пригожин выразил уверенность, что окружение Артемовска может состояться в марте или апреле.