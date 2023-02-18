Войска России уничтожили 150 бойцов ВСУ и 3 склада на Донецком направлении

В Минобороны России рассказали о новых наступательных успехах российской армии на Донецком участке фронта.

Днём 18 февраля спикер Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за сутки ведения спецоперации российские войска ликвидировали не менее ста пятидесяти бойцов вооружённых сил Украины на Донецком направлении, также уничтожив одну установку "Град" и гаубицу "Гвоздика".

Также Конашенков рассказал, что войска РФ нанесли ракетные удары по трём складам ВСУ рядом с Авдеевкой, уничтожив хранилища боеприпасов и ракет.