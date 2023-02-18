Минобороны Японии: запущенная КНДР ракета могла долететь до США
2023-02-18 15:20
Глава японского Минобороны Ясукадзу Хамада сообщил, что межконтинентальная баллистическая ракета, запущенная КНДР, могла достичь территории США.
Он уточнил, что предполагаемая дальность полета этой ракеты превышает 14 тыс. километров.
Ранее в Японии предположили, что ракета упала в 200 км западнее острова Хоккайдо. О разрушениях не сообщается.
Запуск ракеты осудили власти Южной Кореи, назвав это событие провокацией и пригрозив КНДР жесткими санкциями.
Опубликовано: Светлана Репина
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Эльза Ли
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