Минобороны Японии: запущенная КНДР ракета могла долететь до США

2023-02-18 15:20

Глава японского Минобороны Ясукадзу Хамада сообщил, что межконтинентальная баллистическая ракета, запущенная КНДР, могла достичь территории США.

Он уточнил, что предполагаемая дальность полета этой ракеты превышает 14 тыс. километров.

Ранее в Японии предположили, что ракета упала в 200 км западнее острова Хоккайдо. О разрушениях не сообщается.

Запуск ракеты осудили власти Южной Кореи, назвав это событие провокацией и пригрозив КНДР жесткими санкциями.

Опубликовано: Светлана Репина









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