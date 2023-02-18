МО РФ: солдаты армии России освободили посёлок Гряниковка в Харьковской области
В Минобороны РФ сообщили, что российские солдаты в ходе наступления освободили от подразделений ВСУ посёлок Гряниковка в Харьковской области.
В субботу, 18 февраля 2023 года, официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга ведомства рассказал о ситуации на Купянском направлении, заявив, что в результате активных наступательных действий солдаты армии России взяли под контроль посёлок Гряниковка в Харьковской области.
Помимо прочего, российские военнослужащие поразили живую силу и технику украинской стороны в окрестностях посёлка Новосёловское Луганской Народной Республики, а также населённых пунктов Западное, Масютовка и Крахмальное Харьковской области.
Конашенков подытожил, что потери Вооружённых сил Украины за минувшие сутки спецоперации на данном участке фронта составили до восьмидесяти военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б» и самоходная гаубица «Гвоздика».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Эльза Ли
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