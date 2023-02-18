МВД Беларуси: около 100 нелегалов задержаны в Михановичах под Минском

МВД Беларуси сообщило о задержании около 100 нелегалов в агроусадьбе в агрогородке Михановичи под Минском.

18 февраля пресс-служба Министерства внутренних дел Республики Беларусь в официальном Telegram-канале ведомства сообщила о том, что сотрудники отдела по гражданству и миграции Минского РУВД при поддержке ОМОНа в агроусадьбе, расположенной в агрогородке Михановичи под Минском, задержали состоящую из 94 человек группу нелегальных мигрантов.

Отмечается, что не имеющие белорусских виз граждане Алжира, Афганистана, Египта, Йемена, Ирака, Сирии, Марокко и Пакистана попали на территорию Беларуси из России наземным транспортом, чтобы попытаться попасть в Западную Европу.

В настоящее время проводится проверка по установлению организаторов и пособников деятельности по незаконному въезду в Беларусь незаконных мигрантов, решается вопрос о депортации задержанных, 54 из которых привлечены к административной ответственности, 4 могут стать фигурантами уголовного дела в связи с нарушения срока запрета въезда, 27 человек принудительно выдворены из страны, ещё двое переданы в столичный регион для выяснения обстоятельств уклонения от добровольного выезда.