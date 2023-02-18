Пушилин заявил об отсутствии признаков отвода подразделений ВСУ из Артёмовска в ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что на данный момент никаких признаков отвода подразделений ВСУ из города Артёмовска нет.

18 февраля информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина, сообщило о том, что признаков отвода подразделений Вооружённых сил Украины из города Артёмовска нет.

Пушилин подчеркнул факт того, что украинские бойцы не бросают занимаемые занимаемые позиции, ввиду чего «каждая позиция ребятам [служащим армии России] достаётся с боем».