Кадыров опроверг причастность к кадровым перестановкам в Минобороны РФ

Рамзан Кадыров утверждает, что он не имеет отношения к кадровым перестановкам в российском оборонном ведомстве.

Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал новой пост в личном Telegram-канале, где заявил, что он не связан с решением Министерства обороны России произвести кадровые перестановки в данном ведомстве, сменив командующих нескольких военных округов страны.

При этом Кадыров признал тот факт, что чеченское правительство и силовые ведомства республики имеют хорошие связи с российским Министерством обороны.