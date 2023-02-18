Кадыров опроверг причастность к кадровым перестановкам в Минобороны РФ
2023-02-18 18:20
Рамзан Кадыров утверждает, что он не имеет отношения к кадровым перестановкам в российском оборонном ведомстве.
Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал новой пост в личном Telegram-канале, где заявил, что он не связан с решением Министерства обороны России произвести кадровые перестановки в данном ведомстве, сменив командующих нескольких военных округов страны.
При этом Кадыров признал тот факт, что чеченское правительство и силовые ведомства республики имеют хорошие связи с российским Министерством обороны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей