Немецкий политик Антон Хофрайтер утверждает, что Владимир Зеленский попросил Германию предоставить запрещённые вооружения Украине.

Сотрудник немецкого Бундестага Антон Хофрайтер дал интервью журналистам телеканала Ntv, где публично заявил, что накануне Владимир Зеленский официально попросил правительство Германии поставить украинским войскам фосфорные бомбы и кассетные боеприпасы, которые запрещены в большинстве стран мира.

По мнению Хофрайтера, то, что Зеленский просит бундесвер о передаче такого оружия Киеву, не означает, что немецкое правительство обязано исполнять подобные просьбы.