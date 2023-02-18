Командир ВСУ назвал ситуацию в Артемовске «сверхсложной» для Киева

Украинский военный командир рассказал о тяжёлом положении подразделений ВСУ в Артемовске.

В субботу командир отряда ВСУ с позывным "Мадьяр" опубликовал видеообращение к участникам Мюнхенской конференции, где публично заявил, что Артемовск является самой горячей точкой российско-украинского конфликта в настоящий момент. По словам "Мадьяра", ситуация в Артемовске пошла по "сверхсложному" сценарию, и ежеминутно армия Украины несён новые потери.

Примечательно, что ранее в тот же день глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения российской ЧВК "Вагнер" отвоёвывают каждый метр земли в Артемовске.