Три полезных лайфхака помогут вам избавиться от запаха при жарке рыбы

Вытяжки не всегда справляются с рыбным запахом при ее жарении: вам помогут три простых и действенных приема, как от него избавиться.

Первый способ нейтрализовать запах рыбы, это нарезать пластинками или кубиками яблоко и положить его в сковородку с маслом, где жарится рыба. Вы удивитесь, но запаха будет значительно меньше.

Во втором случае на помощь придет молоко, которое не только избавит от запаха, но и сделает мясо рыбы более нежным и приятным на вкус. Для этого рыбу перед приготовлением нужно ненадолго положить в молоко любой жирности.

Эффективно борется с запахом и обычный картофель. С ним нужно поступить также, как и с яблоком. Нарезать картофелину на тоненькие пластинки, и положить в сковородку к рыбе.