Элементарный кулинарный прием улучшит вкус картофельного пюре на несколько порядков

Измените рецепт картофельного пюре в этой детали, и вы увидите, насколько изменится его вкус в лучшую сторону.

Для приготовления вкусного пюре, необходимо сначала отварить картофель в подсоленной воде. Для вкуса и аромата можно добавить в воду петрушку, фенхель, чеснок, репчатый лук, лавровый лист, сельдерей. Выбор приправы можно осуществлять по вкусу.

Пока картофель варится, обжарьте на сковородке измельченную луковицу на масле или лучше животном сале. Когда варка окончена, используйте часть воды вместо молока.

Потом доведите картофель до пюреобразной консистенции, добавляя постепенно отвар, смешайте с обжаренным луком. Сливочное масло в этом случае не понадобится.