Три доступных психологических приема научат вас позитивно оценивать происходящие события в жизни

Влияние наших психологических установок на исход практически любого дела, которое мы затеваем, известно уже более века.

Впервые понятие позитивного мышления в научный обиход вошло в 1905 году с легкой руки Уильяма Джеймса (Willаm James). Согласно его концепции, человек является своеобразным магнитом, который в зависимости от того, куда направлено его мышление, привлекает либо позитивные, либо негативные обстоятельства в свою жизнь. Так что для того, чтобы изменить мир вокруг себя действительно нужно начинать с собственного внутреннего мира.

Действительно, немногих из нас родители научили мыслить позитивно, а значит, достигать желаемого и, в конечном счете, быть счастливыми. Но это совершенно не означает, что мы обречены быть неудачниками. Научиться мыслить позитивно может каждый. Для этого нужно, как ни странно, совсем немного.

Не поленитесь, возьмите лист бумаги и напишите, какие положительные личностные качества делают вас по-настоящему исключительным человеком достойным успеха и счастья. И в сложных ситуациях возьмите за привычку вспоминать о том, чем именно вы хороши. Старайтесь искать в любой даже самой безнадежной ситуации позитивные моменты.

Привыкайте употреблять в речи для оценки ситуации обороты с положительным уклоном. Если вы попали в неприятную ситуацию, постарайтесь сосредотачиваться не на сетованиях относительно того, как все плохо, а на том, что вы можете сделать, чтобы изменить положение и чему этот опыт сможет вас научить.