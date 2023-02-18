Эти психологические приемы помогут вам простить родителей за то, что они обидели вас в детстве

Психологические травмы родители часто наносят детям неосознанно, и чтобы жить дальше счастливо, их стоит простить: как это сделать, читайте дальше.

Нужно осознать, что не всегда родителями руководил злой умысел. Иногда они действовали по незнанию. Но нельзя отказывать себе в выборе: простить усилием воли не получится, нужно дождаться подходящего часа, и дать себе время на проживание обиды, когда вы будете готовы к прощению.

Выразите свои эмоции подходящим способом. Можно поговорить с родителями глаза в глаза, и высказать то, что вы чувствуете, расспросить, почему в обидной ситуации они поступили именно так. Понимание ситуации нередко помогает прощению.

Если это сложно, есть вариант написать им письмо и отправить его по почте либо написать терапевтическое письмо, которое нужно не отправлять, а просто сжечь. Так вы символически сожжете свои обиды. Поблагодарите родителей. Поверьте, есть за что. Они подарили вам жизнь, и наверняка в чем-то отказывали себе, чтобы вырастить вас, а, будучи маленькими, мы этого не замечаем.