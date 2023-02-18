Правильная подготовка семян даст богатый урожай тыквы осенью

Чтобы получить хороший урожай тыквы, необходимо правильно подготовить семена к посадке, о чем мы вам здесь и расскажем.

В зависимости от региона, тыкву можно высаживать в грунт как семенами, так и рассадой. Расти они начинают уже при температуре плюс 14 по Цельсию. Если вы живете в прохладном регионе, прорастите сначала рассаду, чтобы тыква успела созреть до осени.

Перед посадкой семена нужно замочить в теплой воде и оставить в теплом месте. Свидетельством готовности семян к посадке будет то, что они станут трескаться у основания. Сажать тыкву нужно в питательную почву. Подойдет даже компостная куча. Можно предварительно удобрить землю компостом или перепревшим навозом: достаточно будет ведра на квадратный метр.

Высевать тыкву можно только, когда воздух устойчиво прогреется до +18 градусов. Это примерно конец мая. Расстояние между посевами должно быть не меньше полутора метров, а допустимая глубина лунки примерно 4-5 сантиметров. В лунку нужно положить пару семян, а после прорастания просто удалить слабый росток.