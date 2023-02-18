Лечебная кошка: правда ли то, что кошки способны лечить своих владельцев

Лечение с помощью мурлыкающего питомца называют фелинотерапией, но насколько правдивы истории о том, что кошка способна исцелять человеческие недуги.

В верованиях различных народов существуют поверья о том, что кошки способны исцелять. Но люди, у которых животных нет, относятся к этому утверждению скептически. Кто из них прав решили выяснить ученые из Англии и США.

В ходе экспериментов выяснилось, что контактирование с кошками вызывало улучшения состояния у людей с психическими заболеваниями, а, если тем, кто страдал от физического недуга, на больное место сажали кошку, в большем проценте случаев удавалось вылечиться. Феномен фелинотерапии в том, что кошки способны генерировать низкочастотные токи, позитивно сказывающиеся на здоровье человека. А все благодаря мягкой шерсти питомцев.

Кроме того, кошачье мурлыкание действует как обезболивающее, а тепло кошачьего тела обладает выраженным согревающим эффектом. У владельцев котов и кошек в ходе экспериментов снижалось давление, стабилизировался ритм сердца, уходил стресс и даже кости срастались при переломах быстрее.