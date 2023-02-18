ТАСС: Генсек альянса заявил, что НАТО не поставляет кассетные бомбы и фосфорные боеприпасы ВСУ
2023-02-18 23:31
Йенс Столтенберг высказал свое мнение в субботу на телеканале Ntv. Он заявил, что в НАТО не намерены поставлять подобное вооружение Украине.
Генеральный секретарь альянса:
НАТО не рекомендовала и не поставляла такие виды оружия. Мы поставляем артиллерию и другие виды оружия, но не кассетные бомбы.
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков ранее, в пятницу, конференции в Мюнхене предложил западным странам поставлять на Украину кассетные бомбы и фосфорные боеприпасы.
Политик выразил уверенность в том, что использование этого оружия в военном конфликте на "государственной территории" Украины вполне обосновано.
Опубликовано: Храмова Оксана