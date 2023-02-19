Макрон: Франция никогда не поддерживала идею разгрома России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что официальный Париж никогда не поддерживал идею разгрома России.

19 февраля президент Французской Республики Эммануэль Макрон в пресс-релизе заявил, что Франция, в отличии от некоторых восточноевропейских стран-участниц Североатлантического альянса и Европейского союза, никогда не поддерживала и не намерена поддерживать идею «разгрома России».

«Ни Украина, ни Россия - ни одна из сторон не смогут полностью выиграть», — выразил своё мнение французский лидер.

Помимо прочего, Макрон подчеркнул, что жертвами затягивания украинского конфликта, вызванного непрекращающимися поставками оружия Украине коллективным Западом, прежде всего, станут европейцы.