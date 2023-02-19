Старовойт: ВСУ выпустили 9 снарядов по селу Горналь в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что бойцы ВСУ выпустили 9 снарядов по приграничному селу Горналь Суджанского района.

В воскресенье после полудня, 19 февраля 2023 года, губернатор Курской области Российской Федерации Роман Старовойт в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что расположенное недалеко от российско-украинской границы село Горналь Суджанского района попало под обстрел со стороны Вооружённых сил Украины.

В результате девяти «прилётов» жертв и пострадавших среди мирного населения курского села нет, однако зафиксированы повреждения трёх частных домовладений, где украинскими снарядами нарушено остекление, посечены крыши и фасады.

Старовойт отметил факт того, что руководство региона окажет всю необходимую помощь жителям села Горналь, чьи дома пострадали при обстреле.