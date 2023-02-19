Людмила Абрамова, вторая жена Владимира Высоцкого умерла на 84 году жизни
Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, сообщил, что его мать Людмила Абрамова покинула этот мир.
Людмиле Абрамовой, матери двух сыновей Владимира Высоцкого было 83 года. Брак с бардом не принес ей долгожданного счастья, и она не смогла построить ту карьеру, о которой мечтала, поскольку полностью сосредоточилась на воспитании сыновей.
С Владимиром Высоцким Людмила Абрамова познакомилась в 1961 году на съемках фильма 713 просит посадку. Она тоже была актрисой. В течение нескольких лет они жили в гражданском браке, поскольку Высоцкий занимался долгим бракоразводным процессом с первой супругой. Поженились они в 1965 году. На тот момент у них уже было двое сыновей Аркадий и Никита.
Но брак продержался только пять лет. У Высоцкого был непростой характер, и он слыл натурой увлекающейся, а Людмила не могла мириться с его романами на стороне. На данный момент о причинах смерти Людмилы Абрамовой в СМИ ничего не сообщается.
Опубликовано: Эльза Ли