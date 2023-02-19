Боррель: Евросоюз стал армией Украины из-за угроз его существованию

Жозеп Боррель утверждает, что Европейский союз стал личной армией Украины после страта спецоперации.

19 февраля глава отдела Евродипломатии Жозеп Боррель выступил на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии, где публично заявил, что Евросоюз стал личной армией Украины, поскольку после начала российской спецоперации появились угрозы самому существованию европейского содружества.

По мнению Борреля, лидеры западных государств должны меньше рукоплескать Владимиру Зеленскому после его речей, однако больше поставлять оружия Киеву.