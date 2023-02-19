Виктор Луи владел самым большим автопарком в СССР и вел непозволительно роскошную жизнь

Виктор Луи до сих пор остается загадочной фигурой в истории СССР: журналист, который путешествовал по всему миру, вел в СССР шикарный образ жизни, и все это сходило ему с рук.

Виктор Луи начал карьеру в качестве обслуживающего персонала для иностранных посольств в 1944 году, спустя 2 года попал в лагерь и вышел оттуда в 1956-м. Работал он потом в московском отделении Си-Би-Эс и журналистом в нескольких британских изданиях.

К 1966 году у него уже была шикарная дача в Переделкино, а широкую известность Луи получил в 1958, когда передал на Запад стенограмму скандального пленума Союза Писателей, на котором из него был исключен Борис Пастернак.

Состояние и возможности Луи продолжали шириться.

Он венчался с англичанкой в московском соборе, не скрываясь, продавал в западные страны книги дочери Сталина и Александра Солженицына, и много путешествовал по недружественным СССР странам.

А еще активно передавал политическую информацию азиатским странам и вел переговоры с сыном Чан Кайши.

В собственности у Виктора Луи было несколько шикарных московских квартир, особняк с бассейном и теннисным кортом, коттедж в Лондоне и невероятный автопарк с раритетными автомобилями. Умер Виктор Луи от инфаркта в 1992 году в Лондоне.

И до сих пор его личность остается загадкой: кто и почему позволял ему так жить!