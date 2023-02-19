Поцелуй от генсека: традиция или проявление эксцентричности советских лидеров

О брежневских поцелуях, которыми он награждал глав других государств при встрече, ходят легенды и анекдоты, но этим делом грешил не только Леонид Ильич.

Традиция братского поцелуя идет еще с библейских времен, и с поцелуя Иуды. Также приветственными поцелуями принято обмениваться в арабских странах.

Была она и в царской России, и плавно перетекла к советским вождям. На этом поприще больше всех отметился Леонид Брежнев, перецеловавший в губы почти всех глав государств, с которыми встречался от Джимми Картера до Индиры Ганди.

Уклониться от нестандартного приветствия Леонида Ильича удалось разве что Маргарет Тэтчер и Фиделю Кастро, и то, благодаря его знаменитой сигаре.

Но целоваться любил не только Брежнев. Известно, что поцелуями обменивались Сталин и летчик Валерий Чкалов, Хрущев и Юрий Гагарин, а последний русский император Николай Второй на пасху целовал простых солдат, проявляя уважение к традиции.

Менее всего повезло с брежневским поцелуем Иосифу Броз Тито. Леонид Ильич так увлекся, что губа у югославского лидера оказалась надорванной до крови.