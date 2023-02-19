Le Journal du Dimanche: Бербок планирует выдвинуться в канцлеры ФРГ

Глава немецкого МИДа Анналена Бербок планирует выдвинуться в канцлеры ФРГ, если бундестаг будет распущен из-за конфликта на Украине.

19 декабря французская газета Le Journal du Dimanche, ссылаясь на осведомлённый дипломатический источник, сообщила о желании главы министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок выдвинуть свою кандидатуру на пост федерального канцлера Германии.

Источник Le Journal du Dimanche отметил, что Бербок воплотит своё желание в реальность, если конфликт на Украине станет причиной роспуска бундестага.