МО РФ: российские войска поразили пункт дислокации 383-го полка БПЛА ВСУ под Хмельницким

В Минобороны РФ сообщили, что российские войска высокоточными ракетами поразили пункт дислокации 383-го полка БПЛА ВСУ в районе города Хмельницкий.

В воскресенье, 19 февраля 2023 года, официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга ведомства сообщил о том, что солдаты армии России высокоточными ракетами большой дальности морского базирования нанесли удар по пункту дислокации 383-го полка беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины близ города Хмельницкий.

Помимо прочего, российские военнослужащие за минувшие сутки специальной военной операции России на Украине уничтожили склад артиллерийских боеприпасов украинской стороны в районе железнодорожной станции Гречаны Хмельницкой области.