WarGonzo: войска России уничтожили десант ВСУ на левом берегу Днепра

Издание WarGonzo сообщило о ликвидации группы украинских десантников на левобережье Днепра.

Принадлежащее военкору Семёну Пегову издание WarGonzo уведомляет, что войска России ликвидировали группу украинских десантников, которые пытались высадиться на левом берегу Днепра с территории населённого пункта Дудчаны. По данным Пегова, десант ВСУ был уничтожен с помощью российской пехоты и артиллерии.

Днём ранее ВРИО губернатор Херсонской области Владимир Сальдо публично заявил, что в ближайшее время российские военные восстановят контроль над Херсоном.