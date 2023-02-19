Гладков: ВСУ обстреляли хутор Старый, сёла Пороз и Староселье в Белгородской области

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел со стороны ВСУ попали хутор Старый, сёла Пороз и Староселье.

В воскресенье днём, 19 февраля 2023 года, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что бойцы подразделений Вооружённых сил Украины обстреляли хутор Старый Волоконовского района, где в результате данного инцидента в одном частном домовладении нарушено остекление, посечены фасад и кровля, также повреждена линия электропередачи.

Помимо прочего, в селе Пороз Грайворонского округа также выбиты окна одного жилого дома и повреждена линия электропередачи, в то время как в Староселье Краснояружского района в результате обстрела повреждена лишь линия электропередачи.