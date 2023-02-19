Глава Офиса Зеленского Ермак: ВСУ не планируют уходить из Артёмовска в ДНР

Глава Офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что подразделения ВСУ не планируют уходить из Артёмовска в ДНР.

19 февраля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью британской газета The Sunday Times рассказал о планах командования армии Украины города Артёмовск в Донецкой Народной Республике.

Ермак утверждает, что подразделения Вооружённых сил Украины не планируют отступать из Артёмовска, невзирая на крайне тяжёлую ситуацию в городе для украинской стороны.