Лепса разорил отдых в Таиланде

По возвращении в Россию певец рассказал, что он никогда не тратил столько денег на курортах. К тому же он потерял еще и дорогую сережку.

Григорий Лепс вернулся из Таиланда, где проводил время в компании с тайной любимой.

Внимательные поклонники разглядели силуэт девушки в зеркале на одном из фото певца, которые тот выложил в микроблог, сообщает Рамюлер.

По всей вероятности, артист себе ни в чем не отказывал в отпуске. По возвращении он пожаловался на НТВ, что отдых его почти разорил.

Так дорого никогда еще не отдыхал. Сильно дорого даже для меня. Я потерял также дорогую вещь — бриллиантовую сережку. Море свое взяло, - сообщил исполнитель.

К слову, как напоминает издание, Лепс признан одним из наиболее высокооплачиваемых российских артистов.

Ранее Григорий Лепс разгневал миллионы россиянок. Скандальный певец заявил, что Международный женский день – это праздник «неправильный, выдуманный». И добавил, что он никого никогда с ним не поздравлял - даже любимых женщин.