В Минобороны России рассказали о подготовке новой провокации украинскими военными.

19 февраля Министерство обороны России опубликовало пресс-релиз, в рамках которого сообщило, что войска Украины готовят провокацию в радиационными веществами, намереваясь задействовать контейнеры с опасным для жизни содержимым для инсценировки заражения местности вблизи одного из атомных объектов.

Примечательно, что накануне в российском Минобороны сообщали о намерениях ВСУ произвести провокацию рядом с Чернобыльской АЭС, обвинив Россию в действиях, повлекших за собой утечку радиации.