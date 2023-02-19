Минобороны РФ опровергло слухи об увольнении офицеров ДНР и ЛНР

Пресс-служба Минобороны России утверждает, что офицеры республик Донбасса не были уволены после их включения в состав РФ.

19 февраля Министерство обороны России опубликовало пресс-релиз, в рамках которого сообщило, что в сети начали распространяться слухи об увольнении офицеров Луганской и Донецкой Народных республик после того, как данные субъекты вошли в регулярный состав Российской Федерации.

По данным Минобороны, увольнение офицеров республик Донбасса не является целесообразным, поскольку они успешно и самоотверженно выполняют боевые задачи.