Минобороны РФ сообщило о доставке на Украину контейнеров с радиоактивными веществами для провокации
2023-02-19 18:48
Минобороны России сообщает, что на Украину доставлены контейнеры, в которых находятся радиоактивные вещества.
Предполагается, что их будут использовать для масштабной провокации, чтобы обвинить РФ в нарушении Конвенции о ядерной безопасности.
Вероятно, будет инсценировано заражение местности в одном из районов, подконтрольных Киеву.
В ведомстве подчеркивают, что контейнеры ввезли из европейской страны в обход правил таможенного досмотра.
Опубликовано: Светлана Репина