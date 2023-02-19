Минобороны РФ сообщило о доставке на Украину контейнеров с радиоактивными веществами для провокации

Минобороны России сообщает, что на Украину доставлены контейнеры, в которых находятся радиоактивные вещества.

Предполагается, что их будут использовать для масштабной провокации, чтобы обвинить РФ в нарушении Конвенции о ядерной безопасности.

Вероятно, будет инсценировано заражение местности в одном из районов, подконтрольных Киеву.

В ведомстве подчеркивают, что контейнеры ввезли из европейской страны в обход правил таможенного досмотра.