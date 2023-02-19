Гладков: при обстреле ВСУ села в Белгородской области погибла девушка

Вячеслав Гладков сообщил о гибели девушки во время обстрела села в Белгородской области со стороны украинской армии.

Вечером 19 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал новое сообщение в личном Telegram-канале, где заявил, что сегодня украинские войска произвели артиллерийский обстрел села Таволжанке в Шебекинском округе региона, что привело к гибели местной жительницы.

По словам Гладкова, в момент обстрела со стороны ВСУ девушка стояла на улице и попала в зону поражения снаряда. Политик выразил соболезнования родственникам и друзьям погибшей.