Глава офиса Зеленского Ермак: ВСУ не собираются покидать Артемовск
2023-02-19 19:26
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью британскому изданию Sunday Times заявил, что ВСУ не собираются уходить из Артемовска (Бахмута).
Он сказал, что украинские военные защищают этот город и собираются держать оборону в дальнейшем.
Ермак также сообщил, что украинская сторона попросила сервис Spotify убрать из каталогов российских музыкантов, которые поддерживают власти РФ.
Ранее командир ВСУ с позывными Мадьяр рассказал, что в районе Артемовск складывается крайне сложная ситуация.
Опубликовано: Светлана Репина