Глава офиса Зеленского Ермак: ВСУ не собираются покидать Артемовск

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью британскому изданию Sunday Times заявил, что ВСУ не собираются уходить из Артемовска (Бахмута).

Он сказал, что украинские военные защищают этот город и собираются держать оборону в дальнейшем.

Ермак также сообщил, что украинская сторона попросила сервис Spotify убрать из каталогов российских музыкантов, которые поддерживают власти РФ.

Ранее командир ВСУ с позывными Мадьяр рассказал, что в районе Артемовск складывается крайне сложная ситуация.