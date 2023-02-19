ВОЗ: обнаруженный в Африке вирус Марбург может превзойти COVID-19
2023-02-19 19:37
Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что в Африке обнаружен вирус Марбург, который способен превзойти COVID-19.
В ВОЗ отмечают, что этот вирус очень быстро распространяется в Экваториальной Гвинее, от него умерли уже 9 человек.
Ученые считают, что Марбург может быстро распространиться по всей территории Африки, а затем выйти за ее пределы.
При заражении вирусом Марбург у человека появляются сильные головные боли, лихорадка, кровоизлияния на слизистых оболочках и коже, происходит поражение внутренних органов.
Опубликовано: Светлана Репина