Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова замгоссекретаря об ударах по Крыму доказывают, что американцы являются главными провокаторами международной напряженности.

Ранее Нуланд заявила, что объекты Крыма являются законной целью для украинских военных.

Она также рассказала, что на Крымском полуострове находятся крупные военные сооружения, которые служат значимыми логистическими точками для России.

Песков отметил, что Нуланд относится к самым агрессивным «ястребам» в американской политике.