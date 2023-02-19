Чулпан Хаматова рассказала Михаилу Зыгарю о своей жизни в Латвии и прослезилась

Российская актриса Чулпан Хаматова дала развернутое интервью журналисту Михаилу Зыгарю, в котором рассказала, что жизнь в эмиграции дается ей очень непросто.

Чулпан Хаматова приняла решение покинуть Россию весной 2022 года. Ее пригласил в свой Новый Рижский театр главный режиссер Алвис Херманис. Но жизнь в Латвии дается артистке непросто, в частности из-за разницы в доходах, которые значительно упали.

Во время интервью Михаилу Зыгарю, отвечая на вопрос об эмиграции Чулпан настолько расчувствовалась, что у нее на глазах выступили слезы. Не заметить, насколько болезненна для нее эта тема было невозможно. Она отметила, что жить, как прежде у нее не получается.

Очень помогает Чулпан Хаматовой поддержка украинских поклонников. Она рассказала, что во время гастрольной поездки по Америке среди ее зрителей было много украинцев, которые не стеснялись выразить ей свою благодарность и признательность. Ранее, в январе в другом интервью Чулпан Хаматова говорила, что хочет завершить актерскую карьеру, поскольку считает, что ошиблась с выбором профессии.