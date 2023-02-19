Бастрыкин: бойцы ВСУ отрубают головы погибшим иностранным наёмникам

Александр Бастрыкин сообщил о случаях обнаружения иностранных наёмников с отрезанными головами в зоне СВО.

19 февраля глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин публично заявил, что солдаты вооружённых сил Украины умышленно отрубают голову ликвидированным войсками РФ иностранным наёмникам, которые воюют в зоне спецоперации на стороне ВСУ. По данным Бастрыкина, это делается для того, чтобы скрыть личность погибших.

Также Александр Бастрыкин отметил, что вместе с головами украинские солдаты отрезают убитым наёмникам кисти рук для невозможности снятия отпечатков пальцев.