Иосиф Пригожин впечатлен вокальными данными Алины Загитовой

Фигуристка Алина Загитова, заявившая о приостановке карьеры в 2019 году, решила начать делать карьеру певицы.

Алина Загитова, олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании 2018 года, решила попробовать себя в творческой профессии. Она удивила своих поклонников, когда вышла на сцену вместе с певицей Зиверт на шоу Влюбленные.

Зиверт и Загитова спели совместную музыкальную композицию. Известный продюсер Иосиф Пригожин поделился своим мнением относительно дебютного выступления фигуристки как певицы, и назвал его блестящим, особенно для первого подобного опыта.

Станет ли это выступление Алины Загитовой на сцене стартом новой карьеры уже в качестве певицы покажет время. Это вполне реально, поскольку фигуристка еще в 2019 году решила приостановить участие в состязаниях на льду.