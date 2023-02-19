Фигуристка Евгения Медведева снялась в откровенном видео

Поклонники смогли увидеть любимую фигуристку Евгению Медведеву в непривычном образе: девушка снялась в облегающем платье с откровенным декольте.

Привыкшие видеть Евгению Медведеву на льду фанаты были впечатлены: девушка выложила в Сеть откровенное видео. В ролике на ней было надето черное облегающее платье с опушкой в верхней части и туфли на высоких каблуках.

Плечи фигуристка решила обнажить. Поклонники смогли оценить элегантную и нежную линию плеч и декольте любимой спортсменки.

Сразу после опубликование короткого ролика на Медведеву посыпались восторженные комментарии. Кто-то назвал ее новой роковой красавицей. Комментаторы отметили, что легкая, не переходящая граней приличия эротика очень к лицу девушке.