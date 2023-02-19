Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что 12-летний ребёнок погиб при артиллерийском обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского округа.

В воскресенье, 19 февраля 2023 года, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале сообщил, что в результате обстрела села Новая Таволжанка со стороны Вооружённых сил Украины погибла 12-летняя девочка, за спиной которой разорвался украинский артиллерийский снаряд.

Помимо прочего, девять снарядов, выпущенных бойцами подразделений украинской армии, стали причиной повреждений трёх частных домовладений, одной хозяйственной постройки и машины в попавшем под артиллерийским обстрел белгородском селе.