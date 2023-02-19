«РИА Новости»: ВСК России сбросили авиабомбы ФАБ-500 на ВСУ в Авдеевке

Российские военно-космические силы задействовали авиационные бомбы для нанесения удара по скоплению украинских солдат на Донбассе.

Военные корреспонденты издания "РИА Новости" уведомляют, что ВКС России применили тяжёлые авиабомбы ФАБ-500 для нанесения удара по скоплению бойцов вооружённых сил Украины в городе Авдеевка, расположенном в Донецкой Народной республике. Известно, что ФАБ-500 является фугасным боеприпасом, предназначенным для ликвидации укреплённых позиций противника.

По данным "РИА Новости", для наблюдения за результатом сброса ФАБ-500 российские военные использовали разведывательный комплекс "Ирония" оптико-электронного типа.