«РИА Новости»: ВСК России сбросили авиабомбы ФАБ-500 на ВСУ в Авдеевке
Российские военно-космические силы задействовали авиационные бомбы для нанесения удара по скоплению украинских солдат на Донбассе.
Военные корреспонденты издания "РИА Новости" уведомляют, что ВКС России применили тяжёлые авиабомбы ФАБ-500 для нанесения удара по скоплению бойцов вооружённых сил Украины в городе Авдеевка, расположенном в Донецкой Народной республике. Известно, что ФАБ-500 является фугасным боеприпасом, предназначенным для ликвидации укреплённых позиций противника.
По данным "РИА Новости", для наблюдения за результатом сброса ФАБ-500 российские военные использовали разведывательный комплекс "Ирония" оптико-электронного типа.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
Ангелина Крент
Плохая осанка и нехватка витаминов: причины повышенного давления
Примерно каждый третий взрослый старше 30 лет страдает от повышенного давления – это очень серьезно, ведь повышенное давление – один из основных факторов, которые существенно повышают риск развития инсультов и инфарктов.Подробнее...
-
Ангелина Крент
Трансжиры: великое открытие, которое губит нас
Известный американский учёный, профессор педиатрии Пол Оффит в своей книге «Ящик Пандоры. Семь историй о том, как наука может приносить нам вред» одну из историй посвятил «великой маргариновой ошибке» – изобретению трансжиров.Подробнее...
-
-