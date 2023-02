Китайский молодежный Jetour от Chery скоро может выйти на российский рынок

По сообщению Авто.ру, суббренд от автомобильного концерна Chery, ориентированный на молодую аудиторию, возможно, придет на рынок РФ. Об этом говорит включение «Джетур Моторс Рус» в Единый госреестр юридических лиц.

Штаб-квартира головного предприятия Chery находится в китайской провинции Аньхой. Юридическое лицо «Джетур Моторс Рус» с уставным фондом свыше 800 млн рублей зарегистрировано на компанию Wuhu Ruiqing Enterprise Management.

Представительство Jetour в России намеревается продавать легковые авто, малотонажные грузовики, услуги техобслуживания и авторемонт. Предположительно компания будет поставлять также мотоциклы, автомобильные запчасти и аксессуары.

Бренд Джетур появился в Китае в 2018 году, представляя "молодежную" автомобильную серию, объединившую в себе демократичные цены и более дерзкий дизайн.

На данный момент Jetour предлагает 6 моделей. Первая в ряду - это кроссовер X70 с передним приводом на базе Chery Tiggo 8. Потом были выпущены паркетники Dasheng, X70 Plus, X90, X90 Plus и X95. Кстати, Dasheng и X70 Plus частные поставщики и дилеры уже начали ввозить на территорию РФ.

На российском автомобильном рынке суббренд предположительно займет ценовую нишу в диапазоне 1,5-2,5 млн рублей, что, по мнению независимого эксперта по автомпрому Сергея Бургазлиева, принесет успешные продажи.