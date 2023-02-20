В Вашингтоне провели протестные акции против НАТО и поддержки ВСУ

Массовые протесты прошли 19 февраля в центре города. Сотни людей вышли выразить свою активную позицию, не одобряя военную поддержку Украины.

Протестные акции проводились под лозунгом "Марш ярости против военной машины". Организовали митинг представители Либертарианской партии и некоторые антивоенные объединения.

Участники протеста обратились к руководству Соединенных Штатов с требованиями о прекращении финансовой поддержки ВСУ и призывами начать мирные переговоры.

Также от митингующих поступали предложения о роспуске НАТО.

Среди прочих требований прозвучали слова о необходимости снижения уровня инфляции, запрета ЦРУ, уменьшения давления военно-промышленного комплекса на политику США.

Люди скопились возле памятника Аврааму Линкольну и двинулись в сторону Белого дома. В числе митингующих были замечены лица с флагами России и Америки.

На транспарантах участников были надписи "Нет НАТО, нет войне", "Мир в Украине", "Мир через развитие".