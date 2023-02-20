Крымский мост перекрыт из-за аварии, в результате которой погибло трое человек

На Крымском мосту столкнулись три машины, один человек пострадал, трое участников ДТП погибли. Движение автомобилей по мосту полностью заблокировано.

По сообщению ТАСС, в понедельник на Крымском мосту случилось ДТП: после столкновения трех автомобилей погибло трое людей, один получил ранения.

Передвижение транспортных средств в обе стороны перекрыто. Пострадавший доставлен в больницу, обстоятельства случившегося выясняются.

По словам Святослава Брусакова, главы города Керчь, мост будет открыт через час-полтора. Больших пробок нет и в ближайшее время не предвидится.