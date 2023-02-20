После обстрела Новой Таволжанки войсками Украины погибла женщина

По сообщению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в результате обстрела населенного пункта ВСУ погибла женщина.

Село Новая Таволжанка в очередной раз подверглось атаке украинских вооруженных сил. Под обстрелом оказались стоянка и бытовой корпус птицефабрики.

В этот момент там находились люди, несколько из них получили ранения осколками, одна женщина погибла. Она умерла в машине скорой помощи от многочисленных осколочных ран.

Пострадавшие доставлены в больницу. В районе обстрела ведут работу оперативные структуры, туда же прибыл руководитель округа Владимир Жданов. Людей эвакуируют на безопасную территорию.

Ранее обстрел этого же населенного пункта привел к гибели 12-летней девочки.