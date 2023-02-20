Лукашенко намеревается провести заседание Совета безопасности Беларуси
2023-02-20 11:28
На заседании планируется обсудить обновленную Концепцию национальной безопасности и законопроект о народном ополчении.
Об этом проинформировали в Телеграм-канале "Пул Первого".
Заседание Совета безопасности намечено на понедельник 20 февраля.
Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко соберет членов Совета безопасности для рассмотрения проектов обновленной Концепции национальной безопасности и законодательного документа "О народном ополчении".
Также на повестке заседания заявлено обсуждение актуальной политической обстановки, складывающейся вокруг Республики Беларусь.
Опубликовано: Храмова Оксана