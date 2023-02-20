Писториус: ближайшие недели будут решающими для судьбы Украины

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус рассказал о важности ближайших недель на поле боя.

20 февраля министр обороны Германии Борис Писториус публично заявил, что от исхода сражений между российскими и украинскими войсками в ближайшие недели будет зависеть будущая судьба Киева. По мнению Писториуса, сейчас западные страны должны обеспечить наличие мощной противовоздушной обороны в Украине.

Аналогичную позицию ранее высказывал начальник штабов армий Соединённых Штатов Марк Милли, отметив, что Украина может не вернуть утраченные территории.