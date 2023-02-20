Кислотность почвы можно определить по видам сорной травы, которая растает на участке

Уровень кислотности это очень важная характеристика почвы. От этого показателя зависит успех возделывания тех или иных огородных культур. При определении типа кислотности грунта можно смело ориентироваться на сорняки.

Низкая кислотность (6-7 рН):

На такой земле растут лопух, вьюнок, мак. Подкислить грунт можно раствором марганцовки.

Нейтральная почва (5,5-6 рН):

Здесь любят расти крапива, молочай, лебеда, пастушья сумка.

Повышенная кислотность (5-5,5 рН):

Такую почву предпочитают клевер, ромашка аптечная, пырей, одуванчик, подорожник, мать-и-мачеха. Раскислить грунт можно известью - 200 г на квадратный метр.

Очень кислая почва (4,5 рН и ниже):

О таком показателе говорят растущие на земле мох, хвощ, лютик, осока, папоротник. Чтобы улучшить качество почвы, надо добавить в нее известь из расчета 600-800 г на метр квадратный.

Известкование желательно делать ежегодно в осенний период.

Дополнительные способы определения уровня кислотности грунта:

Первый способ

Нагреть до 100 градусов стакан дождевой или дистиллированной воды, погрузить в нее несколько листков смородины.

После остывания воды надо поместить в стакан немного земли. Если вода станет красной, значит почва кислая, если синей - щелочная, зеленый цвет говорит о нейтральном уровне кислотности.

Второй способ

Землю надо полить уксусом. Если при этом образуется пена, значит, почва щелочная. Если реакции не последует, значит, грунт кислый.

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Кислые почвы хорошее пристанище для картофеля, дыни, кукурузы.

Слабокислые земли приемлемы для томата, огурца, кабачка, абрикоса, винограда, смородины, малины.

Нейтральный грунт предпочитают морковь, капуста, лук.

Слабощелочная и щелочная почва подходит для вишни, сливы, облепихи.